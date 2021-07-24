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ترتيب مجموعة مصر في أولمبياد طوكيو قبل مواجهة الأرجنتين
السبت 24/يوليو/2021 - 01:05 م
محمد جمال
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يستعد المنتخب الوطني الأولمبي لمواجهة قوية أمام منتخب الأرجنتين ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.
وتقام مباراة المنتخب الوطني الأولمبي أمام الأرجنتين غدًا الأحد فى تمام التاسعة ونصف صباحًا بتوقيت القاهرة والعاشرة ونصف صباحًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.
ترتيب مجموعة مصر:
أستراليا 3 نقاط
مصر نقطة
إسبانيا نقطة
الأرجنتين بلا نقاط
ويذكر أن المنتخب المصري تعادل أمام إسبانيا سلبيًا اللقاء الأول بينما استراليا فازت على الأرجنتين.
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