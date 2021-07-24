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أولمبياد طوكيو.. تعادل مثير بين مصر والبرتغال 15-15 في الشوط الأول

السبت 24/يوليو/2021 - 01:03 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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انتهى الشوط الأول لمباراة منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره البرتغالي بالتعادل 15-15 في شوط أول مثير، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.


وقدم منتخب مصر مستوى مميز في الشوط الأول، وكان متقدما حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يخطف المنتخب البرتغالي التقدم.


وفي أخر ثانية نجح يحيي خالد من تسجيل هدف رائع لمنتخب مصر من ركلة حرة لينتهي الشوط الأول بالتعادل 15-15 في شوط أول مثير ورائع من المنتخبين.

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