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خدتي معاكي الفرح كله.. هكذا عبرت يسرا عن اشتياقها لوالدتها
السبت 24/يوليو/2021 - 01:09 م
آيه عبد العزيز
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عبرت الفنانة يسرا عن إشتياقها الشديد لوالدتها الراحلة، وذلك بكلمات مؤثرة في ذكري وفاتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".
نشرت الفنانة يسرا صورة برفقة والدتها وعلقت عليها قائلة:" أمي الغالية سنتين فاتوا علي فراقك ، وحشتيني أوي وحقيقي الحياة من بعدك فيها حاجات ناقصة كتير بالنسبالي ،خدتي معاكي يا أمي الفرح كله ،والحزن كله معاكي ،كل حاجة بقت شبه بعضها من بعدك".
أضافت :" يمكن الحاجة اللي مصبرة قلبي علي فراقك اني عارفة أنك في مكان أحسن وأنضف ،مكان مليان حب وسلام وتسبيح لرب الكون سبحانه وتعالى".
واختتمت :" وحشتيني ووحشني حضنك وطبطبتك عليا ،حقيقي أنا عايشة برضاكي وبرك عليا ربنا ما يحرمني من برك عليا ،ربنا يجمعني بيكي علي خير".
وكانت آخر أعمال يسرا الدرامية مسلسل " حرب أهلية" إخراج سامح عبد العزيز بطولة يسرا،أروي جودة،مايان سيد،باسل خياط، جميلة عوض
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