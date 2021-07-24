خدتي معاكي الفرح كله.. هكذا عبرت يسرا عن اشتياقها لوالدتها

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واختتمت :" وحشتيني ووحشني حضنك وطبطبتك عليا ،حقيقي أنا عايشة برضاكي وبرك عليا ربنا ما يحرمني من برك عليا ،ربنا يجمعني بيكي علي خير".





وكانت آخر أعمال يسرا الدرامية مسلسل " حرب أهلية" إخراج سامح عبد العزيز بطولة يسرا،أروي جودة،مايان سيد،باسل خياط، جميلة عوض

عبرت الفنانة يسرا عن إشتياقها الشديد لوالدتها الراحلة، وذلك بكلمات مؤثرة في ذكري وفاتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".نشرت الفنانة يسرا صورة برفقة والدتها وعلقت عليها قائلة:" أمي الغالية سنتين فاتوا علي فراقك ، وحشتيني أوي وحقيقي الحياة من بعدك فيها حاجات ناقصة كتير بالنسبالي ،خدتي معاكي يا أمي الفرح كله ،والحزن كله معاكي ،كل حاجة بقت شبه بعضها من بعدك".أضافت :" يمكن الحاجة اللي مصبرة قلبي علي فراقك اني عارفة أنك في مكان أحسن وأنضف ،مكان مليان حب وسلام وتسبيح لرب الكون سبحانه وتعالى"