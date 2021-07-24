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أحمد آدم يشارك في فيلم " قصه 200 جنيه " بخمس مشاهد

السبت 24/يوليو/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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يشارك احمد ادم  في فيلم " قصه 200 جنية" بخمس مشاهد ضمن احداث الفيلم حيث يعتمد الفيلم علي البطولة الجماعية .


وتدور قصة الفيلم فى إطار اجتماعى حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة، والعمل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

فيلم "200 جنيه" تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم

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