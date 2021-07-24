تحرير 2589 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.





وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 2589 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1203 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و132 مخالفات السير بدون تراخيص، و11 مخالفات الدراجات النارية، و14 مخالفة موقف عشوائى، و19 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وجاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.