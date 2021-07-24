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إجلاء الآلاف من الفلبين بسبب الأمطار الموسمية

السبت 24/يوليو/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
منار طارق
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نقلت السلطات الفلبينية آلاف السكان في العاصمة مانيلا من المناطق المنخفضة، اليوم السبت، حيث غمرت الأمطار الموسمية الغزيرة التي تفاقمت بفعل عاصفة استوائية المدينة والمقاطعات المجاورة.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن حوالي 15 ألف شخص، معظمهم من ضاحية معرضة للفيضانات في مانيلا، انتقلوا إلى مراكز الإجلاء. وقالت لوزفيميندا تايسون (61 عاما) "قررنا الإخلاء مبكرًا". واضافت تايسون، وهي واحدة من حوالي 2900 شخص تم إجلاؤهم، "لا نريد أن ترتفع المياه وتلتقط".

ضرب الطقس القاسي جميع أنحاء العالم تقريبًا في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى حدوث فيضانات في الصين والهند وأوروبا الغربية وموجات حر في أمريكا الشمالية، مما زاد المخاوف بشأن تأثير تغير المناخ. وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الفلبين، وهي أرخبيل في جنوب شرق آسيا يضم أكثر من 7600 جزيرة، تتعرض لنحو 20 عاصفة استوائية كل عام، لكن المحيط الهادئ الأكثر دفئا سيجعل العواصف أقوى وسيجلب أمطارا غزيرة.

في بعض أجزاء منطقة العاصمة الفلبينية، التي تشهد زحفًا حضريًا يزيد عدد سكانها عن 13 مليون شخص، ارتفعت مياه الفيضانات إلى مستوى الخصر في بعض الأماكن وقطعت الطرق أمام المركبات الخفيفة. وتكافح الفلبين أيضًا مع واحدة من أسوأ حالات تفشي COVID-19 في آسيا وشددت القيود لمنع انتشار متغير دلتا الأكثر عدوى.


مع أكثر من 1.54 مليون حالة إصابة و27131 حالة وفاة، فإن الفلبين لديها ثاني أكبر عدد من الإصابات والوفيات بكوفيد -19 في جنوب شرق آسيا، بعد إندونيسيا. وقال المتحدث باسم الرئاسة هاري روك في بيان إن وزارة الأشغال العامة كانت منشغلة اليوم السبت بإزالة الأنقاض والانهيارات الأرضية من الطرق في المقاطعات.

وقال هوميرليتو دولور، حاكم مقاطعة أورينتال ميندورو جنوب العاصمة، لمحطة راديو دي زد أم أم إن "بعض المنازل غمرتها المياه حتى السطح".

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