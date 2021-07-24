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تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

السبت 24/يوليو/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
على خلاف
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يستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة المدرب المخضرم شوقي غريب لمواجهة الأرجنتين ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دورة الألعاب الأولمبية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

ومن المقرر أن تُقام مواجهة منتخب مصر ضد الأرجنتين في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم 25 يوليو 2021 بتوقيت القاهرة.

و تنقل مواجهة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب الأرجنتين بالجولة الثانية من دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية حصريا عبر قنوات بي إن سبورتس المفتوحة.

و يستعرض موقع الفجر الرياضي فيما يلي تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين:-

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ:3/4.

 

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