موعد مباراة يوفنتوس ضد تشيزينا الودية اليوم السبت

يلتقي فريق يوفنتوس، مع منافسه تشيزينا، اليوم السبت 24 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وستقام المباراة بين فريقي يوفنتوس وتشيزينا في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة مدربه ماسيمليانو أليجري، لتحقيق الألقاب هذا الموسم، خاصة في ظل خسارة الفريق لبطولتي الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.