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برلمانية: ثورة 23 يوليو أرست مبادئ الديمقراطية وساهمت في انطلاق التحرير

السبت 24/يوليو/2021 - 01:16 م
النائبة إحسان شوقي
النائبة إحسان شوقي
عبداللطيف هيبة
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قالت النائبة إحسان شوقي، عضو مجلس النواب، إن ثورة 23 يوليو المجيدة ستظل حاضرة دائمًا في وجدان الشعب المصري، وذلك لما حققته من إنجازات عظيمة، موضحة أنها أول الثورات في المنطقة، وساهمت في انطلاق حركات التحرير في المنطقة بأسرها.

وأضافت "شوقي" في تصريحات صحفية لها اليوم، أن ثورة 23 يوليو حققت العدالة الاجتماعية، وقضت على الفقر، وأتاحت مجانية التعليم، كما أنها جعلت الفلاح البسيط يمتلك أرضًا، وقضت على الاستعمار، وأرست مبادئ الديمقراطية، ووفرت كرامة وحرية كاملة للمواطن المصري.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن ثورة 23 يوليو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، وذلك لما أجرته من تحولات جذرية في كافة جوانب الحياة، مشيرةً إلى أن الجيش المصري سند الأمة، ودرع الوطن وحصنه المنيع.

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