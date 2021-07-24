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الأهلي أم الزمالك.. تعرف على بطل الدوري حال التساوي في النقاط

السبت 24/يوليو/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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اشتد الصراع بين الأهلي والزمالك على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021، وذلك بعد الوصول للجولة السابعة والعشرين من عمر المسابقة المحلية.

الزمالك يعتلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة من 27 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول المسابقة المحلية برصيد 52 نقطة من 24 مباراة وله 3 مباريات مؤجلة.

وفي حالة فوز الأهلي في مبارياته المؤجلة سوف يتساوى في رصيد النقاط مع غريمه الزمالك وستكون المباريات السبعة المتبقية من عمر مسابقة الدوري حاسمة لتحديد بطل المسابقة.

وحدد اتحاد الكرة في لائحة المسابقات بالموسم الحالي 2020 – 2021، نظام وشروط المسابقة، ومعايير تحديد بطل الدوري الممتاز حال تساوي الأهلي والزمالك في رصيد النقاط وهي كالتالي:

1- المواجهات المباشرة

2- فارق النقاط بين الفريقين في المواجهات المباشرة بينهما.

3- فارق الأهداف بين الفريقين المتنافسين في المواجهات المباشرة.

4- فارق الأهداف الخاص بكل فريق (الأهداف المسجلة مطروحًا منه الأهداف المستقبلة) في الدوري.

5- عدد الأهداف المسجلة من الفريق في مسابقة الدوري.

6- في حالة تساوي فريقان في كل المعايير السابقة يتم إقامة مباراة فاصلة علي ملعب محايد.

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