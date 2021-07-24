تعرف على موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2021 - 2022

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن موعد المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، موسم 2021-2022.

وستكون مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022، يوم 28 مايو 2022 على ملعب "جازبروم أرينا"، في مدينة سانت بطرسبرج الروسية.

يذكر ان فريق تشيلسي حقق لقب الشامبيونزليج الموسم الماضي، على حساب مانشستر سيتي، بهدف نظيف، على ملعب "دراجاو" الخاص بفريق بورتو البرتغالي.

ومن المقرر انطلاق دور المجموعات يومي 14 و15 سبتمبر المقبل، وسينتهي يومي 7 و8 ديسمبر 2021، على ان يبدأ دور ثمن النهائي في 15 فبراير 2022، وينتهي 16 مارس 2022.

بينما دور ربع النهائي يبدأ في الخامس من أبريل وينتهي في 13 من نفس الشهر، ونصف النهائي سيبدأ 26 أبريل، وينتهي 4 مايو 2022.