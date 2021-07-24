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حجز مريض نفسي لاستدراجه طفلة في منطقة حدائق حلوان
السبت 24/يوليو/2021 - 01:23 م
داليا عادل
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قررت نيابة المعصرة الجزئية، اليوم السبت، حجز مريض نفسي 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، لاستدراجه طفلة بمنطقة حدائق حلوان، كما قررت النيابة توقيع الكشف الطبي على المتهم وإعداد تقرير حول حالته العقلية.
وطالبت النيابة، بتوقيع الكشف الطبي على الطفلة، وبيان وجود أي اعتداء سواء جنسي أو بدني عليها من عدمه.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” فيديو يوثق لحظة قيام أحد الأشخاص باستدراج طفلة صغيرة، بمنطقة حدائق حلوان.
وكشف مصدر أمني حقيقة الفيديو، عقب فحصه بواسطة الأجهزة الأمنية المختصة إذ تبين أن الواقعة جرت منذ أسبوعين، وتم ضبط المتهم وتبين بالفحص المبدئي وشهادات طبية قدمها لقوة الضبط أنه مريض نفسي؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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