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موعد مباراة مانشستر يونايتد الودية أمام كوينز بارك رينجرز

السبت 24/يوليو/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يلتفي فريق مانشستر يونايتد بفريق كوينز بارك رينجرز، اليوم السبت، في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.


وتبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة عصرا بتوقيت جرينتش.


وكان مانشستر يونايتد قد حقق الفوز في اللقاء الودي الماضي أمام فريق ديربي كاونتي، بهدفين مقابل هدف.


وتنطلق أولى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021، 2022 يوم الجمعة الموافق 13 أغسطس المقبل، بمباراة نارية تجمع بين فريق برينتفورد بنظيره أرسنال.

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