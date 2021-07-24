عاجل.. التعليم تعلق على وفاة طالبة خلال دخولها امتحان الفيزياء

نعى أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية وفاة الطالبة منار محمد عبد الباقي بلجنة مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية التابعة لإدارة منوف التعليمية بعدما فاضت روحها إلى خالقها قبل بداية امتحان مادة الفيزياء صباح اليوم.





وأكد مدير المديرية أنه في تمام الساعه التاسعة وأربعين دقيقة صباح اليوم السبت 24/ 7 وأثناء دخول الطالبة المتوفية اللجنة أصيبت بحالة إغماء وعلى الفور تعاملت الزائرة الصحية لإفاقتها وإجراء إسعافات أولية لها وتم استدعاء سيارة الإسعاف فورا وانتقلت لمستشفى منوف العام لإسعاف الطالبة لكن فاضت روحها إلى خالقها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.



