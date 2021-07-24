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مطالبة برلمانية بتشديد الرقابة على مواقف السيارات والسيرفيس لمواجهة جشع السائقين

السبت 24/يوليو/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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طالب النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بتشديد الرقابة على سيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، بسبب قيام البعض بزيادة التعريفة على الركاب، بالتزامن مع تعديل أسعار البنزين، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات في هذا الشأن، مؤكدا أن المواطن البسيط لن يتحمل أي ضغوط أخرى خلال الفترة المقبلة خاصة مع بدء التعافي من أزمة فيروس كورونا.

وأشار مهني، خلال البيان الصادر له، إلى أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، مع اتخاذ الإجراءات الفورية والعقاب الرادع ضد السائقين المخالفين، مؤكدًا على ضرورة وضع استيكرات بتعريفة الأجرة على جميع سيارات الأجرة والتاكسى، وأيضًا وضع بانرات كبيرة الحجم مدون عليها بيان كامل بتعريفة الأجرة الخاصة بالخطوط التابعة للموقف، وموضح عليها أرقام تليفونات غرفة عمليات المحافظة وإدارة المواقف للإبلاغ عن أى شكوى

وناشد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المواطنين الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة صوتك مسموع عبر الرابط التالي: "www.facebook.comsotakmasmwo"، أو الاتصال بالخط الساخن "15330".

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