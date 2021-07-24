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"أمهات مصر": امتحان الفيزياء يغضب طلاب الثانوية العامة: صعب ويحتاج وقتا

السبت 24/يوليو/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة جاء صعبا على أغلب الطلاب.

وأضافت، في تصريحات صحفية، أن الاتحاد رصد آراء أولياء أمور الطلاب في أغلب محافظات الجمهورية، حيث اشتكى أغلبهم من ضيق وقت الامتحان والذي لا يكفي للإجابة على جميع الأسئلة، فضلا عن صعوبة أغلب الأسئلة والتي تحتاج لتفكير للإجابة على الخمسين سؤالا، بينما ذكر بعض أولياء الأمور أن الامتحان أفضل من الكيمياء فيما عدا بعض الأسئلة.

واستنكرت عبير أحمد، قيام بعض الطلاب بتسريب صور للامتحان على صفحات السوشيال ميديا، مؤكدة أنهم بذلك يضرون أنفسهم ويضيعون مستقبلهم من ناحية، ومن ناحية أخرى يضرون زملائهم ويحاولون القضاء على مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكدت أن، الطالب الذي يقوم بتسريب الامتحان إما عقله مخطوف ولا يدري ماذا يفعل وأن ما يقوم به جريمة، أو فعل مقصود وموجه لتشويه صورة وزارة التعليم والدولة، مطالبة بمحاسبة جميع المخالفين للقانون والمتسببين في أي تسريب.

ووجهت عبير أحمد، حديثها لأولياء أمور الطلاب، قائلة: "وعوا ولادكم من خطورة الغش والتسريب، وكمان حرام شرعا، ومخالف للقانون لأنه جريمة يعاقب من يقوم بها".

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