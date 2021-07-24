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ميليشيات إثيوبية تختطف 3 سودانيين بولاية القضارف

السبت 24/يوليو/2021 - 01:34 م
ميليشيات - أرشيفية
ميليشيات - أرشيفية
وكالات
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أفاد موقع "سودان تربيون"، اليوم السبت، بأن مليشيات إثيوبية اختطفت 3 صبية سودانيين من المناطق الواقعة جنوب غرب بلدة القلابات السودانية، بولاية القضارف، لمطالبة ذويهم بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.

 

واختطفت المليشيات الإثيوبية، الأطفال من قبائل الفلاتة، وتتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و15 عامًا، أثناء رعيهم الأبقار قرب القلابات المحازية للمتمة الإثيوبية فى إقليم الأمهرا إلى جهة غير معلومة.

 

وكشفت مصادر سودانية، عن تواجد الأطفال المختطفين فى منطقة "ثلاثة قطاطي" برفقة مليشيا إثيوبية، تحاول الاتصال بذويهم لطلب فدية مالية، نظير إطلاق سراحهم.

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ميليشيات إثيوبية السودان اختطاف 3 سودانيين إثيوبيا

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