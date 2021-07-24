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"الفجر" ترصد لحظة خروج طالبات الثانوية العامة من امتحان الفيزياء بالدقهلية (صور)

السبت 24/يوليو/2021 - 01:36 م
جانب من خروج الطلاب بامتحان الفيزياء
جانب من خروج الطلاب بامتحان الفيزياء
محمد كشك
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رصدت" الفجر" لحظة خروج طالبات مدرسة الشهيد المقدم أحمد حسن رشاد غنيم بالمنصورة من امتحان الفيزياء وانهيارهن في البكاء من صعوبة الامتحان، وأكدت الطالبات عدم كفاية الوقت في الحل، وصغوبة الامتحان.

وكانت  ١٦٤ لجنة طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم والبالغ عددهم بمحافظة الدقهلية استقبلت اليوم السبت، ٢٤ ألفا و٤٤٢ طالب وطالبة، لأداء امتحان الفيزياء، وسط إجراءات احترازية مكثفة.


وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعلن إنهاء استعدادات وتجهيزات مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لمارثون امتحانات الثانوية العامة 2020 2021.

وفيما يتعلق بتكثيف الإجراءات الصحية ومتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بلجان الإمتحانات، قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إنه تم توفير إشراف طبي لكل لجنة يضم طبيب أو زائرة صحية وتم التنسيق مع فرع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف في كل موقع تجمع لجان ب 60 سيارة إسعاف للتعامل الفوري مع أية طوارئ، كما تم إعداد المستشفيات من قبل إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة لاستقبال أية حالات خلال فترة الامتحانات.

وطبقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020-2021، بدأ المارثون من 10 يوليو ويستمر حتي 2 أغسطس 2021.

وانطلق مارثون الامتحانات ل طلاب الشعبة العلمية الامتحانات اعتبارا من السبت 10 يوليو وتستمر حتي السبت 31 يوليو، وطبقا لجدول امتحانات الثانوية 2021، طلاب الشعبة الأدبية الامتحانات من 11 يوليو وحتي 29 يوليو.

ونبهت الوزارة على الالتزام بالتعليمات التي أعلنتها الوزارة، مؤكدة أهمية دور المراقبين في اللجنة من خلال التأكد قبل الامتحان من الكتاب المصاحب للطالب والتابلت المُسلَّم من الوزارة، ولم يحدث فيه أى نوع من التعديل حيث يتم سحب التابلت من الطالب إذا تبين غير ذلك ولن يسمح له بدخول الامتحان.

وأكدت الوزارة أنه لا تهاون في حدوث أي تشويش داخل اللجان أو خارجها بهدف الغش أو ترهيب للطلاب بأي شكل من الأشكال ويتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة فورًا.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من أن الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف والتأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات، علمًا بأنه إذا لم يتمكن الطالب من إدخال بياناته على جهاز التابلت الخاص به فلا يعتبر ذلك عائقًا لاستكمال الامتحان.

وأكدت الوزارة على السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي فقط دون أي إضافات ورقية أو مَلازم ولكن يسمح بملاحظات الطالب المدونة بالكتاب.

وأوضحت أنه يلتزم الطالب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الاجابة (البابل شيت) سليمة وفق التعليمات، وفى حال حدوث تلف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة إذا رغب فى ذلك على أن يتم ذلك خلال الفترة الزمنية المخصصة للامتحان مع ضرورة تحرير محضر بذلك والتخلص من الورقة التالفة بمعرفة الطالب.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2021
وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، بعد 10 أيام من الامتحان الأخير، حيث سينتهي طلاب الثانوية العامة من اداء الامتحانات يوم 2 أغسطس المقبل، حسب الجدول المُعلن من الوزارة.
"الفجر" ترصد لحظة خروج طالبات الثانوية العامة من امتحان الفيزياء بالدقهلية (صور)
"الفجر" ترصد لحظة خروج طالبات الثانوية العامة من امتحان الفيزياء بالدقهلية (صور)
"الفجر" ترصد لحظة خروج طالبات الثانوية العامة من امتحان الفيزياء بالدقهلية (صور)
"الفجر" ترصد لحظة خروج طالبات الثانوية العامة من امتحان الفيزياء بالدقهلية (صور)
"الفجر" ترصد لحظة خروج طالبات الثانوية العامة من امتحان الفيزياء بالدقهلية (صور)
"الفجر" ترصد لحظة خروج طالبات الثانوية العامة من امتحان الفيزياء بالدقهلية (صور)
"الفجر" ترصد لحظة خروج طالبات الثانوية العامة من امتحان الفيزياء بالدقهلية (صور)
"الفجر" ترصد لحظة خروج طالبات الثانوية العامة من امتحان الفيزياء بالدقهلية (صور)

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طلاب الثانوية العامة 2021 انفرد للفجر امتحان الفيزياء

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