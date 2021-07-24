"اللي يفرح جمهوري يفرحني".. هكذا عبر محمد رمضان عن حبه لجمهوره





نشر الفنان محمد رمضان مقطع ڤيديو برفقة جمهوره من أحد الشوارع، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".





علق محمد رمضان قائلا:" اللي يفرح جمهوري يفرحني واللي يزعل جمهوري يزعلني "





الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل " موسي" تأليف ناصر عبد الرحمن إخراج محمد سلامة بطولة محمد رمضان،سميه الخشاب،تارا عماد،رياض الخولي،هبه مجدي،سيد رجب.