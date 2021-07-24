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"اللي يفرح جمهوري يفرحني".. هكذا عبر محمد رمضان عن حبه لجمهوره

السبت 24/يوليو/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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نشر الفنان محمد رمضان مقطع ڤيديو برفقة جمهوره من أحد الشوارع، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".


علق محمد رمضان قائلا:" اللي يفرح جمهوري يفرحني واللي يزعل جمهوري يزعلني "


الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل " موسي" تأليف ناصر عبد الرحمن إخراج محمد سلامة بطولة محمد رمضان،سميه الخشاب،تارا عماد،رياض الخولي،هبه مجدي،سيد رجب.

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