طلاب الإسماعيلية يشكون من صعوبة امتحان الفيزياء

قال طلاب الشعبة العلمية للمرحلة الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، ظهر اليوم السبت، وذلك عقب انتهاء امتحان الفيزياء، إن الامتحان جاء صعبا وفوق مستوى الطالب المتوسط واحتوى على 10 أسئلة مباشرة فقط من بين 50 سؤال ومعظم الأسئلة كانت تحتاج لتفكير طويل وصعبة جدا.



واكد طلاب الشعبة العلمية بالإسماعيلية، ان الوقت كان غير كافيا وأصعب الأجزاء كانت في الفيزياء الحديثة وكانت تحتاج وقتا اطول للوصول الى الحلول التي احتوت على أفكار، مؤكدين أن امتحان الفيزياء اليوم هو الأصعب، من حيث الاجابة المطولة، وبعض الأسئلة كانت تحتوي علي مضمون غير مفهوم.



يذكر أن طلاب الشعبة العلمية للمرحلة الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية بالغ عددهم حوالي 5 آلاف طالب وطالبة، اليوم السبت من أداء امتحان مادة الفيزياء للعام 2021 في لجان الامتحانات الموزعة على 8 ادارات تعليمية بالمحافظة لمدة 3 ساعات.

