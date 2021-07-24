Advertisements

طلاب الإسماعيلية يشكون من صعوبة امتحان الفيزياء

السبت 24/يوليو/2021 - 01:41 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
Advertisements
قال طلاب الشعبة العلمية للمرحلة الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، ظهر اليوم السبت، وذلك عقب انتهاء امتحان الفيزياء، إن الامتحان جاء صعبا وفوق مستوى الطالب المتوسط واحتوى على 10 أسئلة مباشرة فقط من بين 50 سؤال ومعظم الأسئلة كانت تحتاج لتفكير طويل وصعبة جدا.

واكد طلاب الشعبة العلمية بالإسماعيلية، ان الوقت كان غير كافيا وأصعب الأجزاء كانت في الفيزياء الحديثة وكانت تحتاج وقتا اطول للوصول الى الحلول التي احتوت على أفكار، مؤكدين أن امتحان الفيزياء اليوم هو الأصعب، من حيث الاجابة المطولة، وبعض الأسئلة كانت تحتوي علي مضمون غير مفهوم.

يذكر أن طلاب الشعبة العلمية للمرحلة الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية بالغ عددهم حوالي 5 آلاف طالب وطالبة، اليوم السبت من أداء امتحان مادة الفيزياء للعام 2021 في لجان الامتحانات الموزعة على 8 ادارات تعليمية بالمحافظة لمدة 3 ساعات.

أخبار تهمك

عاجل.. التعليم تعلق على وفاة طالبة خلال دخولها امتحان الفيزياء

منذ 35 دقيقة

حقيقة انقلاب موسيماني على كهربا بعد مباراة البنك الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الشاعر فؤاد حجاج صاحب أغنية "حديث الصباح والمساء"

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. بث مباشر لمباراة مصر والبرتغال في أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 13 ساعة

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

منذ حوالي 3 ساعات

أخر تطورات مصير جريزمان مع برشلونة

منذ ساعة

طلائع الجيش يحدد شروطه لضم نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

منذ 33 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

منذ ساعتين

عاجل.. ضبط الطالب المسؤول عن تسريب امتحان الفيزياء

منذ ساعتين و 16 دقيقة

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 11 ساعة

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:53 ص

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

01:30 م

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

11:59 ص

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

12:13 ص

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

03:13 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان