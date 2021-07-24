تباين الآراء حول امتحان مادة الفيزياء في الإسكندرية والطلاب: الوقت غير كافٍ

تباينت أراء طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية حول امتحان مادة الفيزياء، بين صعوبة الامتحان وامتحان مناسب لقدرات الطالب المتوسط، فيما اتفق الجميع أن الامتحان كان طويل والوقت غير كافِ.

وأمام لجنة مدرسة الفواطم في وسط الإسكندرية، قالت الطالبة أنجي وليد إن امتحان الفيزياء اليوم كان يعتبر فوق المتوسط، بالإضافة إلى أن الامتحان طويل يحتوي على 50 سؤالا، والوقت غير كاف مشيرة إلى أن امتحان"البابل شيت" يعد نظام مختلف وصعب، بقولها"حاولت أحل على قد ما أقدر".

فيما أضافت طالبة أخرى"سمية أشرف" أن الامتحان ما بين صعب ومتوسط، مشيرة"النظري سهل، لكن المسائل تعد صعبة"، وتحدثت"امتحان نظام البابل شيت يعد مربك جدًا".

فيما تحدثت الطالبة"هبه عمرو" أن الامتحان جاء طويل جدًا عن مدة الوقت، مضيفة"نظام البابل شيت يحتاج إلى مجهود أكبر في التفكير والحل".



وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

