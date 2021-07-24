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تعرف على جهود حملة أمنية مكبرة بطوخ

السبت 24/يوليو/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
هبه عبد الحفيظ
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شن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وتمكنوا من ضبط 2 قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة متهمان، فضلا عن تنفيذ 2232 حكم قضائى متنوع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى استمرار الحملات.

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الكلمات المفتاحية

قضايا مخدرات طوخ حوادث الفجر حملة أمنية

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