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بالصور.. شكاوى من صعوبة امتحان الفيزياء في القليوبية

السبت 24/يوليو/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أكد عدد كبير من طلاب الثانوية العامة (علمي علوم) بالقليوبية، صعوبة امتحان مادة الفيزياء الذي أدوه، اليوم، موضحين أن الامتحان به مجموعة من الأسئلة لذوي القدرات الخاصة، والطالب المتفوق، في معظم أسئلة الامتحان.

وأمام لجنة مدرسة بنها الثانوية بنات، أجمع الطلاب على صعوبة الامتحان، حيث خرج بعض الطلاب من اللجنة مصدومين من الامتحان، مؤكدين أن زمن الامتحان لا يتناسب مع حجم الأسئلة ووصفوا بعض الأسئلة بالصعبة جدًا.

وأوضح عدد قليل من الطلاب، أن الامتحان كان متوسط الصعوبة، وبه أسئلة للمتميزين وتسبب في صدمة وانهيار لبعض الطلاب والطالبات داخل اللجان بصعوبتها، كما أن الامتحان طويل ويحتاج وقت أطول.

فيما أكدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، عدم ورود أي شكاوى من الامتحان، حيث مر بدون مشاكل تذكر، أو شكاوى وتباين آراء الطلاب حول مستوى الامتحان يرجع إلى التفاوت في مستوى كل طالب عن الآخر.

وقال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه جرى تجهيز جميع اللجان بالأثاث المناسب لراحة الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات خاصة فيما يتعلق بأمن وسلامة الطلاب ومكافحة انتشار فيروس كورونا، كالتباعد بين الطلاب ومراعاة ألا يزيد عدد الطلبة في الفصل الواحد عن ١٤ طالبا وطالبة في كل حجرة امتحانية باللجنة، مع متابعة استلام وتوزيع كافة أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير الخاصة باللجان، فضلا عن توفير طبيب بكل لجنة.

وأضاف وكيل وزارة التعليم، أن 34 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العام هذا العام موزعين على 135 لجنة على مستوى المحافظة.
بالصور.. شكاوى من صعوبة امتحان الفيزياء في القليوبية
بالصور.. شكاوى من صعوبة امتحان الفيزياء في القليوبية
بالصور.. شكاوى من صعوبة امتحان الفيزياء في القليوبية
بالصور.. شكاوى من صعوبة امتحان الفيزياء في القليوبية
بالصور.. شكاوى من صعوبة امتحان الفيزياء في القليوبية
بالصور.. شكاوى من صعوبة امتحان الفيزياء في القليوبية

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