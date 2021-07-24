تعليم "شمال سيناء" : لا شكاوى من امتحان الفيزياء.. والطلاب: صعب

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه تابع سير الامتحانات من غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة للدور الأول 2021، مؤكدًا انه لم ترد أي شكوى إلى غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم.



بينما أكد طلاب الشعبة العلمية بشمال سيناء، ان الوقت كان غير كافيا وأصعب الأجزاء كانت في الفيزياء الحديثة وكانت تحتاج وقتا اطول للوصول الى الحلول التي احتوت على أفكار، مؤكدين أن امتحان الفيزياء اليوم هو الأصعب، من حيث الإجابة المطولة، وبعض الأسئلة كانت تحتوي علي مضمون غير مفهوم.



ويترأس غرفة عمليات ديوان عام مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء كلا من حنان المداح، ومحسن الغول، ورضوان أحمد رضوان، وأ عبدالقادر العلاقمي ومحمد العيسوي.

