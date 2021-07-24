Advertisements

صقر 80.. الاستعداد لتنفيذ التدريب العملي لمجابهة الأزمات ببورسعيد (صور)

السبت 24/يوليو/2021 - 01:55 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
Advertisements
كلف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة استعدادات تنفيذ التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة بورسعيد ( صقر ٨٠) مع العاملين بالشبكة الوطنية الموحدة للازمات والطوارئ بديوان عام محافظة بورسعيد.

وجاء ذلك للتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى، ومناقشة آليات تنفيذ البيان الخاص بمشروع صقر (٨٠ )، بحضور العميد ابراهيم عزب المشرف العام على الشبكة الوطنية الموحدة. والعقيد محمد عبد الهادى المستشار العسكري لمحافظة بورسعيد، والعقيد باسم سعيد مدير الشبكة الوطنية الموحدة.

واستعرض السكرتير العام، بيانا تجريبيا داخل الشبكة الوطنية الموحدة للوقوف على كافة الاستعدادات وجاهزية الشبكة الوطنية الموحدة للأزمات والطوارىء لتنفيذ برنامج صقر (٨٠)، مشددا على تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة، استعدادا لانطلاق البيان العملى المشترك، مشروع (صقر ٨٠) أول أغسطس القادم.
صقر 80.. الاستعداد لتنفيذ التدريب العملي لمجابهة الأزمات ببورسعيد (صور)
صقر 80.. الاستعداد لتنفيذ التدريب العملي لمجابهة الأزمات ببورسعيد (صور)
صقر 80.. الاستعداد لتنفيذ التدريب العملي لمجابهة الأزمات ببورسعيد (صور)
صقر 80.. الاستعداد لتنفيذ التدريب العملي لمجابهة الأزمات ببورسعيد (صور)
صقر 80.. الاستعداد لتنفيذ التدريب العملي لمجابهة الأزمات ببورسعيد (صور)
صقر 80.. الاستعداد لتنفيذ التدريب العملي لمجابهة الأزمات ببورسعيد (صور)
صقر 80.. الاستعداد لتنفيذ التدريب العملي لمجابهة الأزمات ببورسعيد (صور)
صقر 80.. الاستعداد لتنفيذ التدريب العملي لمجابهة الأزمات ببورسعيد (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صقر 80 تدريب عملي بورسعيد الفجر

أخبار تهمك

شاهد.. بث مباشر لمباراة مصر والبرتغال في أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 20 دقيقة

طلائع الجيش يحدد شروطه لضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يُقرر الإطاحة بثنائي الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 22 ساعة

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ضبط الطالب المسؤول عن تسريب امتحان الفيزياء

منذ ساعتين و 34 دقيقة

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة الشاعر فؤاد حجاج صاحب أغنية "حديث الصباح والمساء"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التعليم تعلق على وفاة طالبة خلال دخولها امتحان الفيزياء

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

منذ حوالي 13 ساعة

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة انقلاب موسيماني على كهربا بعد مباراة البنك الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

الاستعدادات النهائية لتدريب "صقر 29" لمواجهة الكوارث بالبحيرة (صور)

نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد معسكر الإيواء العاجل بمنطقة القرش

قائد قوات الدفاع الشعبي يزور أسيوط لمتابعة تنفيذ التدريب العملي "صقر 54"

قائد قوات الدفاع الشعبي يتفقد مخيم الإيواء المتكامل بأسيوط ضمن تدريب "صقر 54 " (صور)

الأقصر تستعد لتنفيذ العملية "صقر 85" (صور)

كيف استعدت محافظة قنا لتدريب "صقر57".. تحديات لمجابهة الأزمات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

10:53 ص

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

11:59 ص

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

12:13 ص

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

03:13 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان