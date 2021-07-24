صقر 80.. الاستعداد لتنفيذ التدريب العملي لمجابهة الأزمات ببورسعيد (صور)

كلف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة استعدادات تنفيذ التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة بورسعيد ( صقر ٨٠) مع العاملين بالشبكة الوطنية الموحدة للازمات والطوارئ بديوان عام محافظة بورسعيد.





وجاء ذلك للتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى، ومناقشة آليات تنفيذ البيان الخاص بمشروع صقر (٨٠ )، بحضور العميد ابراهيم عزب المشرف العام على الشبكة الوطنية الموحدة. والعقيد محمد عبد الهادى المستشار العسكري لمحافظة بورسعيد، والعقيد باسم سعيد مدير الشبكة الوطنية الموحدة.



