"طول الامتحان" يعصف بآمال طلاب الثانوية العامة في قنا (صور)

امتحان مادة الفيزياء



وانطلاليوم، امتحان مادة الفيزياء، لطلاب الثانوية العامة في محافظة قنا،مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.



وشهد محيط اللجان في قنا، استعداد الطلاب لدخول اللجان الامتحانية، وتأمين من أفراد الشرطة، مع وضع حواجز أمنية لتأمين دخول الطلاب، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية على بوابات المدرسة والتأكيد على عدم حمل الهاتف المحمول وارتداء الكمامات .





وكان الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، قد أعلن، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، واتخذت إجراءات حاسمة وحازمة لانضباط الامتحانات، واتخاذ إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد.





وأضاف، أنه على مديري المدارس المخصصة كلجان لامتحان الثانوية العامة بإعداد محضر رسمي تسليم المدارس إلى رؤساء اللجان واستلامها عقب انتهاء الامتحان.



وأشار إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة قنا هذا العام يبلغ 17 ألفا و128 طالبا وطالبة، منهم 9557 طالب وطالبة بالقسم العلمي علوم، و1661 طالب وطالبة علمي رياضة، و5910 طالب وطالبة بالقسم الأدبي، موزعين على 60 لجنة عامة بنطاق 9 إدارات تعليمية.





أعرب عدد من طلاب وطالبات الشعبة العلمية في الثانوية العامة في قنا، عن غضبهم من، مشيرين إلى أن هناك بعض النقاط الطويلة التي تحتاج إلى ساعتين على الوقت الأصلي.وقال محمد صالح، طالب، إن الامتحان كان طويل، ويحتاج إلى أكثر من 3 ساعات، خاصة وأن هناك بعض النقاط الطويلة التي تحتاج إلى أكثر من الوقت الموضوع لها.وتابع هاني سيفين، طالب، أن الفيزياء عصفت بأحلام الجميع، في ظل ما شهده الامتحان من طول النقاط، وأنه يحتاج لوقت أطول من 3ساعات، مطالبًا بضرورة مراعاتهم عند التصحيح.