الأرصاد تُحذر من هذه الظاهرة غدًا

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد الموافق 25 يوليو 2021، على مدن ومحافظات مصر.





حالة الطقس نهارًا:





- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 4:2 درجات.





حالة الطقس ليلًا:





- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.





الظواهر الجوية:





- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلًا وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط "1.5:2 متر".



