Advertisements

كارتيرون يُقرر الإطاحة بثنائي الزمالك

السبت 24/يوليو/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
يسعى باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لحسم ملف الراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


ويرغب كارتيرون فى رحيل ثنائي الفريق حميد أحداد ومروان حمدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية خاصة أن الثنائي خرج من حسابات المدرب الفرنسي.


ويتصدر الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة ويستعد لمواجهة غزل المحلة عند عودة استئناف مبارياته.


ويذكر أن كارتيرون طلب التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كره القدم كارتيرون بثنائي الزمالك الإطاحة بثنائي الزمالك

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة الشاعر فؤاد حجاج صاحب أغنية "حديث الصباح والمساء"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التعليم تعلق على وفاة طالبة خلال دخولها امتحان الفيزياء

منذ أقل من ساعة

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة انقلاب موسيماني على كهربا بعد مباراة البنك الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يُقرر الإطاحة بثنائي الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 13 ساعة

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 11 ساعة

طلائع الجيش يحدد شروطه لضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ضبط الطالب المسؤول عن تسريب امتحان الفيزياء

منذ ساعتين و 35 دقيقة

شاهد.. بث مباشر لمباراة مصر والبرتغال في أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

منذ أقل من ساعة

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

كارتيرون يطالب الزمالك بتسريع المفاوضات لضم دونجا

كارتيرون يطالب الزمالك بتسريع المفاوضات لضم دونجا

تعرف على أول الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

كارتيرون يُطيح بثلاثي الزمالك

كارتيرون يقرر الإطاحة بنجم الزمالك

كارتيرون يُقرر الإطاحة بنجم الزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

10:53 ص

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

11:59 ص

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

12:13 ص

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

03:13 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان