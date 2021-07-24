Advertisements
كارتيرون يُقرر الإطاحة بثنائي الزمالك
السبت 24/يوليو/2021 - 01:58 م
محمد جمال
Advertisements
يسعى باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لحسم ملف الراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويرغب كارتيرون فى رحيل ثنائي الفريق حميد أحداد ومروان حمدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية خاصة أن الثنائي خرج من حسابات المدرب الفرنسي.
ويتصدر الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة ويستعد لمواجهة غزل المحلة عند عودة استئناف مبارياته.
ويذكر أن كارتيرون طلب التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements