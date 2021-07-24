إنجي علي عن وفاة دلال عبد العزيز:"حسبي الله ونعمل وكيل في مروجي الإشاعات"





وفي سياق آخر، شاركت الفنانه دلال عبد العزيز في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ملوك الجدعنة"، وهو بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، والفنان الراحل يوسف شعبان، وهو من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

أعربت الاعلاميه إنجي علي عن إستيائها الشديد من شائعه وفاهذة الفنانه دلال عبد العزيز وذلك عبر حسابها الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".نشرت إنجي علي للفنانه دلال عبد العزيز وعلقت عليها قائلة:"حسبي الله ونعمل وكيل في مروجي الإشاعات ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامه يا رب وترجعي لبيتك و أولادك".