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أولمبياد طوكيو.. يد مصر تقهر البرتغال 37-31 في مباراة مثيرة
السبت 24/يوليو/2021 - 01:54 م
الفجر الرياضي
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نجح منتخب مصر لكرة اليد في تحقيق الفوز على نظيره البرتغالي، في أولى مبارياته بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وحسم منتخب مصر اللقاء لصالحه بنتيجة ، بعدما قدم مباراة أكثر من رائعة وظهر بشخصية مميزة طوال أحداث المباراة بأفضلية ومستوى مميز.
وكان الشوط الأول للمباراة قد انتهى بالتعادل 15-15، قبل أن ينتفض نجوم الفراعنة في الشوط الثاني ويحدثوا الفارق لصالحهم ليحققوا أول انتصار لهم في المجموعة.
وشهدت المباراة تألق كبير لحارس مرمى منتخب مصر الطيار.
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