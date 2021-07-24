أولمبياد طوكيو.. يد مصر تقهر البرتغال 37-31 في مباراة مثيرة









وحسم منتخب مصر اللقاء لصالحه بنتيجة ، بعدما قدم مباراة أكثر من رائعة وظهر بشخصية مميزة طوال أحداث المباراة بأفضلية ومستوى مميز.









وكان الشوط الأول للمباراة قد انتهى بالتعادل 15-15، قبل أن ينتفض نجوم الفراعنة في الشوط الثاني ويحدثوا الفارق لصالحهم ليحققوا أول انتصار لهم في المجموعة.





وشهدت المباراة تألق كبير لحارس مرمى منتخب مصر الطيار.

نجح منتخب مصر لكرة اليد في تحقيق الفوز على نظيره البرتغالي، في أولى مبارياته بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.