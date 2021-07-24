شكاوى من صعوبة امتحان الفيزياء للثانوية العامة فى الغربية (فيديو وصور)



سادت حالة من الحزن بين طلاب الشعبة العليمة فى الغربية، بسبب امتحان الفيزياء الذى كانوا يؤدونه اليوم، فى أولى أيام استكمال امتحانات الثانوية العامة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.



وأكد الطلاب أن الامتحان كان يحتوى على 50 سؤالا والوقت غير كاف للحل، كما أن الامتحان جاء بة 10 أسائلة صعبة كانت تحتاج لوقت وتفكير كثير، وأن الوقت لم يكن كافىء للحل.



يذكر أن الغربية بها (١٢٨) لجنة، منهم (١١١) لجنة للمنتظمين و(١٥) لجنة للمنازل وواحدة لمدارس STEM وواحدة للمكفوفين، بدأت في استقبال (٣٣٢٣٧) طالب وطالبة منهم ١٠٥٥٦ للقسم الأدبي و٢٢٦٨١ للقسم العلمي، وتنتهى الامتحانات فى يوم ٢ أغسطس للمنتظمين و٥ أغسطس لمدارس STEM و٣ أغسطس لمدارس المكفوفين.