ماليزيا تسجل 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في ماليزيا، اليوم السبت، تسجيل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة للإصابات اليومية منذ بدء الجائحة في البلاد.

ونشرت وزارة الصحة الماليزية، بيانًا قالت فيه: "تم تسجيل 15902 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وهي أعلى حصيلة لحالات الإصابة اليومية منذ بدء الجائحة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 996393".

وكانت ماليزيا تواجه صعوبة في احتواء أكبر تفش للفيروس حتى الآن، مع تسجيل إصابات ووفيات قياسية، وسط تكثيف برنامج التطعيم وإجراءات عزل عام أشد صرامة فرضتها خلال الشهر الماضي.