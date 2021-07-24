Advertisements

الأهلي يتحرك لتجديد عقد موسيماني

السبت 24/يوليو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements

 

تُناقش لجنة التخطيط بالأهلي تعديل عقد بيتسو موسيماني المدير الفني وتمديده حتى نهاية موسم 2023، بعد نجاح المدرب الجنوب أفريقي فى قيادة الفريق الأحمر للفوز بالعديد من البطولات، وعلى رأسها التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين.

 

ويمتد عقد موسيماني مع الأهلى حتى نهاية موسم 2022 أى حتى نهاية الموسم المقبل، فى الوقت الذى يحصل المدرب الجنوب أفريقي على راتب شهرى 120 ألف دولار، ومن المقرر أن تمدد إدارة الأهلي عقد موسيماني لمدة موسم إضافي على أن يتم رفع راتبه الشهري لـ150 ألف دولار، فضلاً عن رفع قيمة البنود التحفيزية فى التعاقد.

 

وكشف مصدر مسئول داخل النادى الأهلى لـ "الفجر الرياضي" أن محمود الخطيب كان قد قرر تجديد عقد موسيماني بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز للمرة الثانية على التوالي، تحت قيادة الجنوب إفريقي والمرة العاشرة في تاريخ النادي الأهلي.

وأكد، أن محمود الخطيب قد قرر تجديد عقد موسيماني، الذي ينتهي بنقضاء الموسم المقبل، للتأكيد على الثقة الكاملة في الجهاز الفني الجنوب أفريقي، قبل أن يتخذ قراره بتأجيل تجديد عقد موسيماني بسبب انشغال الفريق بمسابقة الدوري.

أخبار تهمك

حقيقة انقلاب موسيماني على كهربا بعد مباراة البنك الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 16 ساعة

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

منذ حوالي 4 ساعات

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يُقرر الإطاحة بثنائي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتحرك لتجديد عقد موسيماني

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة الشاعر فؤاد حجاج صاحب أغنية "حديث الصباح والمساء"

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. التعليم تعلق على وفاة طالبة خلال دخولها امتحان الفيزياء

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الأهلي أم الزمالك.. تعرف على بطل الدوري حال التساوي في النقاط

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ يوم

"كائن الهوهوز".. فتاة تيك توك جديدة وبلاغ إلى النائب العام

منذ أقل من ساعتين

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:53 ص

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

01:30 م

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

12:13 ص

كارتيرون يُقرر الإطاحة بثنائي الزمالك

01:58 م

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

11:59 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان