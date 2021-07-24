محمد جمعة يرزق بمولودته كاميليا

أعلن الفنان محمد جمعة عن قدوم مولودته الأولى التي أطلق عليها اسم "كاميليا" وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر محمد جمعة صورة له وهو يحمل طفلته، وعلق عليها قائلاً :" الحمد لله كثيراً، ربنا أكرمني ورزقني كاميليا".







وفي سياق آخر، يعرض لمحمد جمعة حالياً مسرحية "أبو العربي"، وهي من تأليف محسن رزق، وورشة كتابة أحمد مصطفى، ومصطفى نعمان ومحمود كابو، وإخراج تامر كرم، بطولة هاني رمزي، حجاج عبدالعظيم، داليا البحيري، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز.