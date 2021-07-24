أولمبياد طوكيو.. فريدة عثمان تخسر في سباق 100 متر سباحة فراشة

لم تتمكن بطلة السباحة المصرية فريدة عثمان من التأهل إلي نصف نهائي منافسات سباق 100 متر فراشة، في دورة الألعاب الأولمبية 2020.









ولم تتأهل فريدة لنصف النهائي بفارق 61 جزء من الثانية، عن صاحبة المركز السادس عشر، آخر المتأهلات لنصف النهائي.









حيث جائت فريدة عثمان في المركز العشرين بالترتيب العام بعدما قطعت المسافة في زمن 58.69 ثانية.









واحتلت فريدة عثمان المركز الثامن والأخير من التصفية الرابعة لـ100 متر فراشة وتحتل المركز ال20 ترتيب عام لتفشل في التأهل للدور نصف النهائي.





جدير بالذكر أن ستكون منافسة فريدة عثمان المقبلة ستكون ظهر الأربعاء، في منافسات 100 متر حرة.