تعرض طالبة ثانوي لحالة إغماء داخل لجنة امتحانات في بنها

أعلنت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، إصابة طالبة بحالة إغماء نتيجة إعياء وهبوط بلجنة ثانوية عامة بمدرسة الشهيد محمد نجيب الحارثي ببنها، وجرى على الفور نقل الطالبة بمرفق الإسعاف للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.





وأدى، اليوم السبت، 21765 طالبًا بالثانوية العامة بمحافظة القليوبية، شعبة علمي، امتحان الفيزياء بـ135 لجنة على مستوى المحافظة.





وأكد عدد كبير من طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، الشعبة العلمية "علوم"، صعوبة امتحان مادة الفيزياء الذي أدوه، اليوم، موضحين أن الامتحان به مجموعة من الأسئلة لذوي القدرات الخاصة، والطالب المتفوق، في معظم أسئلة الامتحان.





فيما أكد عدد كبير من طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، الشعبة العلمية "علوم"، صعوبة امتحان مادة الفيزياء الذي أدوه، اليوم، موضحين أن الامتحان به مجموعة من الأسئلة لذوي القدرات الخاصة، والطالب المتفوق، في معظم أسئلة الامتحان.





وأمام لجنة مدرسة بنها الثانوية بنات، أجمع الطلاب على صعوبة الامتحان، حيث خرج بعض الطلاب من اللجنة مصدومين من الامتحان، مؤكدين أن زمن الامتحان لا يتناسب مع حجم الأسئلة ووصفوا بعض الأسئلة بالصعبة جدا



