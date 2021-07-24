Advertisements

أولمبياد طوكيو.. مروان القماش يخسر في منافسات 400 متر سباحة حرة

السبت 24/يوليو/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
لم يتمكن بطل السباحة المصري مروان القماش، من التأهل إلى دور النهائي من منافسات 400 متر سباحة حرة في دورة الألعاب الأولمبية 2020.


ولم يستطع القماش التأهل للدور النهائي بعد أن احتل المركز الرابع عشر في الترتيب العام .


وفشل القماش في التأهل للدور نصف النهائي من منافسات 400 متر سباحة حرة رغم وصوله في المركز الثاني فى التصفيه الثالثة للسباق بزمن 4:46.97 د.


وكان القماش يحتاج لأن يكون ضمن أفضل 8 سباحين في الخمس تصفيات المقامين اليوم، للتأهل إلى النهائي، حيث لا تضم منافسته مواجهة لنصف النهائي، بل إلى النهائي مباشرة.


جدير بالذكر أن ستكون المنافسة المقبلة للقماش ضمن منافسات 800 متر حرة ظهر الثلاثاء المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منافسات 400 متر سباحة حرة مروان القماش يخسر مروان القماش اش ا

أخبار تهمك

طلائع الجيش يحدد شروطه لضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يُقرر الإطاحة بثنائي الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. التعليم تعلق على وفاة طالبة خلال دخولها امتحان الفيزياء

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 13 ساعة

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة الشاعر فؤاد حجاج صاحب أغنية "حديث الصباح والمساء"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

شاهد.. بث مباشر لمباراة مصر والبرتغال في أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 22 دقيقة

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

منذ حوالي 3 ساعات

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ضبط الطالب المسؤول عن تسريب امتحان الفيزياء

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة انقلاب موسيماني على كهربا بعد مباراة البنك الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

مراكز متقدمة لسباحي مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بأسبانيا

الألعاب الإفريقية.. القماش يحصد ذهبية ٢٠٠ متر حرة والشماع برونزية

إدريس يكرم خلف الله بكأس أفضل سباح مصري

غداً السبت.. تعرف على جدول منافسات اللاعبين المصريين في أولمبياد طوكيو

أولمبياد طوكيو.. فريدة عثمان تخسر في سباق 100 متر سباحة فراشة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

10:53 ص

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

11:59 ص

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

12:13 ص

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

03:13 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان