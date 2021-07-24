أولمبياد طوكيو.. مروان القماش يخسر في منافسات 400 متر سباحة حرة

لم يتمكن بطل السباحة المصري مروان القماش، من التأهل إلى دور النهائي من منافسات 400 متر سباحة حرة في دورة الألعاب الأولمبية 2020.









ولم يستطع القماش التأهل للدور النهائي بعد أن احتل المركز الرابع عشر في الترتيب العام .









وفشل القماش في التأهل للدور نصف النهائي من منافسات 400 متر سباحة حرة رغم وصوله في المركز الثاني فى التصفيه الثالثة للسباق بزمن 4:46.97 د.









وكان القماش يحتاج لأن يكون ضمن أفضل 8 سباحين في الخمس تصفيات المقامين اليوم، للتأهل إلى النهائي، حيث لا تضم منافسته مواجهة لنصف النهائي، بل إلى النهائي مباشرة.









جدير بالذكر أن ستكون المنافسة المقبلة للقماش ضمن منافسات 800 متر حرة ظهر الثلاثاء المقبل.