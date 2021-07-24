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العراق: طائرة مسيرة تستهدف موقعا للتحالف الدولي في كردستان

السبت 24/يوليو/2021 - 02:16 م
التحالف الدولي
التحالف الدولي
وكالات
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استهدفت طائرة مسيرة، اليوم السبت، موقعًا تابعًا للتحالف الدولي في إقليم كردستان العراق، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وفي تصريحات صحفية، قال واين ماروتو، المتحدث باسم التحالف الدولي، إن "طائرة مسيرة استهدفت موقعا تابعا للتحالف الدولي في إقليم كردستان، مضيفًا أن "الهجوم لم يتسبب بأي أضرار بشرية أو مادية".

 

وأوضح ماروتو، أن "الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها متيقظة وتدافع عن نفسها في إطار حقوقها الطبيعية".

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الكلمات المفتاحية

كردستان العراق التحالف الدولي

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