مصرع شاب من محافظة الشرقية غرقا ببورسعيد

استقبلت مستشفي السلام بورسعيد، اليوم السبت، شابا يدعى صادق صلاح فهمي علي، ويبلغ من العمر 22سنة وهو من منطقة أبو كبير الشرقية، بادعاء الغرق.



وتلقي اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد ومساعد وزير الداخلية بلاغ يفيد بمصرع شاب يدعى صادق صلاح فهمى علي، ويبلغ من العمر 22 سنة وهو من منطقة أبو كبير الشرقية، وتوفي أثناء إسعافه بالمستشفى.



تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي السلام بورسعيد تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث ولحين استخراج تصريح الدفن.