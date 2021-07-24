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بسبب دلال عبد العزيز..عمرو عبد الجليل يعتذر للجمهور

السبت 24/يوليو/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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إعتذر الفنان عمرو عبد الجليل، عن نشره خبر وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز عبر صفحته الشخصية علي موقع " فيسبوك"

وكتب عمرو عبد الجليل منشورًا وعلق قائلا : "أحد الأدمنز قام بنشر خبر غير مؤكد منذ قليل وأتحمل مسئولية الاعتذار للجميع.. وأتمنى الشفاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز".

يذكر أن خبر وفاة الفنانة دلال عبد العزيز قد إنتشر في الساعات الماضية من اليوم عبر أحد المواقع الصحفية ثم تم حذفه وانهالت التعليقات من الجمهور ونفت أسرة دلال عبد العزيز خبر الوفاة أبرزهم :" الفنان حسن الرداد ورامي رضوان مؤكدين أن الفنانة دلال عبد العزيز مازالت في العناية المركزة وفي تحسن مطالبين الصحافة بعدم الشائعات.

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