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9 أغسطس.. استئناف حركة الطيران بين روسيا والغردقة وشرم الشيخ

السبت 24/يوليو/2021 - 02:26 م
بوابة الفجر
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أعلنت السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم السبت، استئناف حركة الطيران بين روسيا والغردقة وشرم الشيخ 9 أغسطس المقبل، حيث أشار موقعها إلى أنه "اعتبارا من 9 أغسطس، ستتم زيادة الرحلات إلى مصر بمسارى موسكو – الغردقة وموسكو – شرم الشيخ، بمعدل 5 رحلات فى الأسبوع لكل مسار منهما".

وكانت الرحلات الجوية الروسية المباشرة إلى المقاصد السياحية، الغردقة وشرم الشيخ، معلقة منذ سقوط طائرة روسية في صحراء سيناء في 31 أكتوبر 2015.

وزار المطارات المصرية سواء مطار القاهرة أو مطارى شرم الشيخ والغردقة عدة وفدا أمنية.

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