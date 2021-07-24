9 أغسطس.. استئناف حركة الطيران بين روسيا والغردقة وشرم الشيخ

أعلنت السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم السبت، استئناف حركة الطيران بين روسيا والغردقة وشرم الشيخ 9 أغسطس المقبل، حيث أشار موقعها إلى أنه "اعتبارا من 9 أغسطس، ستتم زيادة الرحلات إلى مصر بمسارى موسكو – الغردقة وموسكو – شرم الشيخ، بمعدل 5 رحلات فى الأسبوع لكل مسار منهما".





وكانت الرحلات الجوية الروسية المباشرة إلى المقاصد السياحية، الغردقة وشرم الشيخ، معلقة منذ سقوط طائرة روسية في صحراء سيناء في 31 أكتوبر 2015.



