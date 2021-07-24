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تفحم 3 أتوبيسات في حريق داخل جراج مدرسة خاصة بالإسكندرية

السبت 24/يوليو/2021 - 02:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دينا حسن- محمد رجب
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شهدت منطقة العجمي غرب الإسكندرية اندلاع حريق داخل جراج مدرسة خاصة، أدى إلى احتراق ثلاثة أتوبيسات، دون وقوع إصابات بشرية.
وتلقى قسم شرطة الدخيلة، بلاغا بنشوب حريق هائل داخل جراج مدرسة الأوائل الخاصة بمنطقة بيانكى البيطاش في حي العجمي.
وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق، وأسفر الحريق عن احتراق ثلاث أتوبيسات داخل الجراج دون إصابات.
وتمكنت قوات الحماية المدنية من منع امتداده إلى أكثر من 20 سيارة أتوبيس تابعة للمدرسة كانت داخل الجراج ومنع كارثة محققة بالمنطقة.
وتبين من الفحص والمعاينة الأولية أن الاحتراق بسبب وصول جسم مشتعل لإحدى السيارات داخل الجراج، ومنعت قوات الحماية المدنية النيران من الانتقال لباقي السيارات المتواجدة بالجراج.

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مدرسة خاصة جراج تفحم 3 أتوبيسات الإسكندرية

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