تفريغ 1290 سيارة وشحن 4 آلاف طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد (صور)





الجدير بالذكر أن هذه السفينة من نوع سفن الرورو العملاقة وتعتبر الثانية التى تدخل الميناء خلال هذا الشهر بعد السفينة البنمية AH SHIN التى قامت بتفريغ 930 سيارة بالميناء مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن.





كما استقبل الميناء السفينة YM PLUTO التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 119 متر والغاطس 7متر وذلك لشحن 4 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.



وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر وصول 5 سفن.





بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة ومتواجد علي الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.



وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ والشحن على الأرصفة .

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة NEPTUNE KOPER وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 189 مترًا بغاطس 7.8 متر وذلك لتفريغ 1290 سيارة بالميناء.