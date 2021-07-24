170 طالبا يتخلفون عن حضور امتحان "الفيزياء" في كفر الشيخ







أعلنت غرفتا عمليات محافظة كفر الشيخ وعمليات التربية والتعليم، عدم رصد أي تجاوزات في أعمال امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، بمادة الفيزياء ب 86 لجنة موزعة على 12 إدارة تعليمية، كما لم ترصد أي حالات غش.



وتابع اللواء جمال نور الدين، أعمال الامتحانات، موجهًا بتوفير سبل الراحة لإنجاح سير الامتحانات بهدوء ويسر على أبنائنا طلاب الثانوية العامة وأولياء الامور، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.



كما تابعت غرفة عمليات محلية بالمديرية والإدارات التعليمية وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان ومتابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها.



وقالت الدكتورة بثينة كشك،وكيل وزارة التربية والتعليم،أن 13 ألف و463 طالب وطالبة بالشعبة العلمية أدوا امتحان مادة الفيزياء وتغيب عن أداء الامتحان 170طالبا وطالبة، وكانت نسبة الحضور بين الطلاب98.7٪ موزعين على 86 لجنة في 12إدارة تعليمية بالمحافظة.



وأكد تامر وهدان، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة،لم يتم رصد أي شكاوى خاصة داخل اللجان، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة، وتابعوا تجهيز اللجان قبل وبعد الامتحان، وتوافر أدوات التعقيم بكل لجنة وتجهيز الاستراحات الخاص برؤساء اللجان والملاحظين وتوفير سبل الراحة لهم، مضيفا أن غرفة العمليات مازالت منعقدة لمتابعة عودة أوراق الإجابة لحين وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة بمحافظة كفر الشيخ.



وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن إدارات الأمراض المتوطنة وصحة البيئة بالتعاون مع مديرى الإدارات الصحية والأطقم الطبية يقومون بمتابعة مكثفة لجميع المدارس بالمحافظة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة، حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب بمحافظة كفرالشيخ ومتابعة كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بمدارس المحافظة.



وأكدت وكيلة وزارة الصحة أنه يتم التأكد من ارتداء الطلاب والمراقبين على الامتحانات باللجان الكمامات، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، ومن النظافة العامة بها، وبدورات المياه، وتوافر المطهرات والصابون على الأحواض، ونظافة البيئة المحيطة بالمدارس، وتوافر سلات لجمع القمامة، والتخلص الآمن منها، وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس، بجانب المرور على خزانات المياه بالمدارس، للتأكد من فصل المستعمل منها في أعمال الدفاع المدني والحرائق أو الأغراض الأخرى عن شبكة مياه الشرب، والتأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب والكهرباء ووصلات الصرف الصحي وغيرها.



فضلًا عن وجود ممرضة مع كل لجنة امتحانات لقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان، وكذلك متابعة الحالة أثناء تأدية الامتحان، فضلًا عن وجود غرف عزل مجهزة فى حالة ظهور أى اشتباه أثناء اللجنة.