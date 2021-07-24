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أول مواجهة.. موعد أولى مواجهات أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني الجديد

السبت 24/يوليو/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، أولى مواجهات الموسم الجديد من الدوري الإسباني الممتاز، أمام سيلتا فيجو.


ومن المقرر أن يواجه أتليتكو مدريد نظيره سيلتا فيجو، في أولى جولات الدوري الاسباني الممتاز الموسم الجديد 2021-2022، يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر أغسطس المقبل.


وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت أبوظبي.


جدير بالذكر أن أتليتكو مدريد، كان قد توج بطلًا لبطولة الدوري الاسباني الممتاز الموسم الماضي برصيد 86 نقطة.

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