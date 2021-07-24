غداً..أحمد فؤاد والشوالي بالاستديو التحليلي مباراة مصر والأرجنتين بدورة الألعاب الأولمبية









يقدم الاعلامي المصري أحمد فؤاد الاستديو التحليلي مباريات المنتخب المصري لكرة القدم ببطولة دورة الالعاب الاوليمبية بطوكيو علي شاشة قنوات بن سبورت ، حيث يخوض المنتخب المصري الاوليمبي غداً الأحد في التاسعة صباحاً المباراة الهامة والمرتقبة أمام منتخب الأرجنتين على قناة bein xtra2 القناه المفتوحة على النايل سات



ويبدأ الاستديو التحليلي في الثامنة والنصف صباحا. من تقديم أحمد فؤاد ونجوم التحليل الرياضي هيثم فاروق ، نجم منتخب تونس أيمن عبد النور.



ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا ، وتعادل في المباراة الاولي أمام المنتخب الاسباني ، بينما خسر منتخب الارجنتين بهدفين من نظيره الاسترالي في مفاجاة قوية ببطولة كرة القدم بدورة الالعاب الاوليمبية طوكيو ٢٠٢٠