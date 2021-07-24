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مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بالبحيرة (أسماء)

السبت 24/يوليو/2021 - 02:38 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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لقي قبل قليل، طفل مصرعه بينما أصيب 8 أشخاص آخرون بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادثي تصادم بمركزي ادكو والدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

البداية تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد باستقبال مستشفى ادكو المركزي، عدد 7 أشخاص مصابين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر حادث انقلاب سيارة "توناية".

المصابون هم: "عبد الوهاب شعبان محمد، 80 عاما، شلبى ابراهيم شلبى، 55 عاما، شوقى احمد مرسى، 66 عاما، هيام أحمد على سرحان، 45 عاما، منى أحمد مرسى، 54 عاما، نعمه أحمد مرسى، 62 عاما، محروسة أحمد مرسى، 56 عاما"، وجار عمل الاسعافات الاولية.

كما لقي طفل مصرعه وأصيب شاب بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة ربع نقل، أمام قرية أحمد رامي بطريق الدلنجات - القري الجديدة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي والمصاب لمستشفي الدلنجات المركزى لتلقي العلاج.

وتلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوقوع حادث تصادم أمام قرية أحمد رامي، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وموتوسيكل.

أسفر الحادث عن إصابة أحمد صبحي عبدالجليل محمد شلتوت، 30 عاما، مقيم بمؤسسة البستان
بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه كسر بعظمه الفخذ الأيسر والحوض، جارى عمل الاسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، بينما توفي فارس محمود حسن جابر شلتوت، 13 عاما، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفي الدلنجات المركزى.

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