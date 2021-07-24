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"الزعل جو القلب والحياة هتمشي".. رامي صبري يعلن عودته لإحياء الحفلات الغنائية بعد وفاة شقيقه

السبت 24/يوليو/2021 - 02:38 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الفنان رامي صبري عن عودته لإحياء الحفلات الغنائية بدايةً من شهر أغسطس المقبل، بعد انقطاعه لفترة بسبب وفاة شقيقه كريم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر رامي صبري صورة له، وعلق عليها قائلاً :"إن شاء الله هرجع اشتغل تاني من 1/8/202".

وتابع رامي صبري قائلاً:"وآسف جداً على إلغالي أو عدم حضوري الأفراح والحفلات في الفترة الماضية لعدم قدرتي على الغناء بسبب وفاة أخي الغالي كريم ربنا يرحمه وميكتبهاش لحد اللهم آمين، الزعل جو القلب والحياة هتمشي".

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