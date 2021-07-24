الوحدات المحلية بالإسماعيلية ترفع مخلفات الأضاحي

حرص اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على متابعة أعمال القطاعات الخدمية بالوحدات المحلية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشددا علي رفع كافة مخلفات الذبائح، ورفع كفاءة شبكات الإنارة، مؤكدا على تضافر كافة الجهود للاِرتقاء بمستوى كافة القطاعات الخدمية، ومشيدا بأداء الوحدات المحلية خلال فترة الاحتفالات.



في السياق ذاته، قام مركز ومدينة الإسماعيلية بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع وإزالة ناتج أعمال ذبح الاضحية في أيام عيد الأضحى المبارك بنطاق القرى التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، ورفع بحمولات وصلت حوالي ١٦٠ طن بنطاق قرية نفيشه وتوابعها.



على جانب أخر حرص حي ثان الإسماعيلية بشن حملة تفتيشية بيئية، على نقاط الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لمتابعة الاشتراطات البيئية على نقاط الذبح بنطاق الحي، أسفرت من تحرير عدد ٤ إنذارات لبعض محلات الجزارة المخالفة، ووقف ثلاث حالات بنا، كما قام قطاع الكهرباء بذراعة ٨ أعمدة، ورفع ٣٨٤ طن و٣٦٠ كيلوجرام مخلفات.



كما تمكن حي ثالث من ورفع مخلفات الذبائح، بالإضافة إلى انتظام منظومه الجمع السكني بمنطقه الحرفي بحمولات تصل إلى ٣٩٥ طن من المخلفات خلال عيد الاضحي المبارك، وتم الإنتهاء من رفع بؤره " رتش " بجوار منطقه دار الرحمة للايتام بالمتطور ومحيط المعهد الديني الازهري بمنطقه التمليك، ورفع كفاءة شبكه الانارة العامة في الميادين، وأستقبل الحي ٣٠ شكوى بوجود أعطال وتم حلها جميعًا خلال أيام العيد.



وفي سياق متصل، كثف مركز ومدينة القنطرة غرب، أعمال النظافة ورفع القمامة والاتربة من مناطق غرب المعاهدة والمجاورات السكنية وشوارع المدينة، ورفع مخلفات الذبائح، بحمولات تصل إلى ٢٩٠ طن ونقلها إلى المقالب العمومية بالمدينة، بالإضافة إلى مواصلة، عمليات رش شوارع مدينة القنطرة غرب الذباب والحشرات ويرقات الباعوض الناقة للأمراض.

