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مقتل 4 من الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات جنوب شرقي البلاد

السبت 24/يوليو/2021 - 02:43 م
الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، بمقتل 4 من الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات جنوب شرقي البلاد.

 

وكان المرصد السوري، أعلن عن قصف جوي طال شحنة أسلحة للميليشيات الموالية لإيران عند الحدود السورية-العراقية شرقي دير الزور، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قال المرصد إن "القصف الإسرائيلي استهدف مراكز عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية ومستودعات ضمن معامل الدفاع غرب مدينة مصياف بريف حماة، والتي تتواجد فيها ميليشيات إيرانية من جنسيات سورية وغير سورية، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن".

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